Во Владимире стартует общественное обсуждение дизайн-проектов благоустройства территорий города. Об этом сообщает городская администрация. Речь идет о 7 общественных пространствах,

Во Владимире стартует общественное обсуждение дизайн-проектов благоустройства территорий города. Об этом сообщает городская администрация. Речь идет о 7 общественных пространствах, которые могут благоустроить в 2025 году в рамках ежегодного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Как уточнили чиновники, свои предложения можно присылать вплоть до начала весны Алексей Алекин, официальный представитель мэрии Общественные обсуждения у нас