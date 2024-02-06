«С деньгами любой может, а без?»: во Владимирской области задержали двоих воров. В Юрьев-Польском,...

«С деньгами любой может, а без?»: во Владимирской области задержали двоих воров.В Юрьев-Польском, вечером 4 февраля, в полицию поступил звонок от работника супермаркета: двое мужчин похитили различные товары на сумму более 7 000 рублей.Зайдя в магазин, подозреваемые взяли продукты питания, алкоголь и бытовую химию, а затем сложили всё в большие сумки, выбежали из "маркета", сели в припаркованный рядом легковой автомобиль и скрылись с места преступления.Меньше часа понадобилось инспекторам ДПС, чтобы установить местонахождение фигурантов и блокировать их транспортное средство.В салоне были обнаружены сумки с похищенным товаром.В итоге сотрудниками ОМВД России по Юрьев-Польскому району были задержаны 42-летний и 26-летний, ранее судимые, жители другого региона.Свою причастность к совершению преступления они отрицать не стали, пояснив, что ограбление было спланировано.«В отношении двоих безработных граждан возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.» - пояснили в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.В настоящее время идет расследование.Фото: пресс-служба УМВД России по Владимирской области