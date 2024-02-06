На базе владимирской гимназии № 39 состоялся региональный открытый урок цифры по теме «Кибербезопасность будущего».

Как сообщает пресс-служба правительства региона, экспертами-спикерами на мероприятии стали ведущий специалист по онлайн-безопасности из «Лаборатории Касперского» Андрей Сиденко, представители кафедры информатики и защиты информации ВЛГУ, а также представители отдела информатизации и информационных технологий и IT-куба Владимирского политехнического колледжа.Одной из ключевых тем встречи стала защита данных в цифровом пространстве. В ходе мероприятия школьникам рассказали о потенциальных киберугрозах и возможных способах их предотвращения. Затем ученики ознакомились с теорией в этой области, а после этого закрепили навыки на практическом мастер-классе на тему «Предотвращение кражи персональных данных через фишинговые ресурсы». Спикеры поделились информацией об интернете вещей, который представляет собой сеть устройств, взаимодействующих между собой через облачное соединение. Школьникам рассказали об истории развития этой сферы и областях ее применения.