Смотрите Вести в 14:30: В Гусь-Хрустальном автоледи пыталась откупиться от инспекторов. Вместо...

Смотрите "Вести" в 14:30: В Гусь-Хрустальном автоледи пыталась откупиться от инспекторов.Вместо тысячи слов- Пятьдесят тысяч рублей наличными. В Гусь-Хрустальном автоледи пыталась откупиться от инспекторов.Смелость и решительность- По зову сердца...и Родины. Как владимирские добровольцы проходят отбор на контрактную службу?Зимняя традиция- Честный марафон друзей. Около пятисот спортсменов вышли на старт лыжной гонки в Бариновой Роще.