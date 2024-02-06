Смотрите Вести в 14:30: В Гусь-Хрустальном автоледи пыталась откупиться от инспекторов.
Вместо...
Смотрите "Вести" в 14:30: В Гусь-Хрустальном автоледи пыталась откупиться от инспекторов.
Вместо тысячи слов
- Пятьдесят тысяч рублей наличными. В Гусь-Хрустальном автоледи пыталась откупиться от инспекторов.
Смелость и решительность
- По зову сердца...и Родины. Как владимирские добровольцы проходят отбор на контрактную службу?
Зимняя традиция
- Честный марафон друзей. Около пятисот спортсменов вышли на старт лыжной гонки в Бариновой Роще.