Собака для души: кто заберет ласковую Машерочку домой? А сейчас наша традиционная рубрика Хочу...

"Собака для души": кто заберет ласковую Машерочку домой?А сейчас наша традиционная рубрика "Хочу домой". Сегодня знакомим вас с ласковой собачкой Машерочкой.По словам волонтеров приюта "Ковчег-33", общение с ней оказывает терапевтическое влияние. Дружелюбная и озорная, эта девочка точно не даст вам заскучать. Выведет на прогулку, поможет отогнать дурные мысли. Чтобы забрать Машеру домой - звоните по номеру +7-904-654-03-73 - волонтер Лина