Ежемесячно сервисами приложения Моя Москва пользуются более миллиона человек.

Ежемесячно сервисами приложения "Моя Москва" пользуются более миллиона человек.Мэр столицы Сергей Собянин в своем рассказал о функционале приложения "Моя Москва". По словам градоначальника, за пять лет услугами и сервисами платформы воспользовались около 80 миллионов раз.Москвичи используют приложение для оплаты счетов, записи к врачу, передачи показаний счетчиков, просмотра оценок детей в школе. Также с его помощью можно принять участие в благотворительных проектах, записать домашних питомцев к ветеринару и получить другие услуги."Приложение уже установили больше 6 миллионов горожан, из них 1,5 миллиона — в 2023 году", – уточнил градоначальник.За последние 12 лет Москва стала одним из мировых лидеров в развитии экосистемы электронных сервисов, заявил ранее Собянин. В прошлом году столица в четвертый раз национальный рейтинг по качеству предоставления электронных госуслуг. Москва заняла первое место в индексе "IQ городов" и получила максимальные 120 баллов.В 2023 году Собянин проект "Портал потребителя". На сервисе можно найти грамотные инструкции и готовые шаблоны документов, чтобы покупатель товаров и получатель услуг мог с минимальными затратами защитить свои права.