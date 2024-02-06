Во Владимирской область на свет появился Сократ. Он стал одним из 666 детей, родившихся во Владимирской области в январе. Об этом рассказали в пресс-службе министерства по организации

Во Владимирской область на свет появился Сократ. Он стал одним из 666 детей, родившихся во Владимирской области в январе. Об этом рассказали в пресс-службе министерства по организации деятельности мировых судей. Среди 666 новорожденных мальчиков – 336, девочек – 330. Известно, что 9 малышей родились в первые 12 часов нового года. Чаще всего мальчиков называли Иван,