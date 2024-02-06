Останки трупа 90-летней бабушки обнаружили в квартире №136 на 8 этаже многоквартирного дома №24 на улице Соколова-Соколенка во Владимире. Тело пролежало там около года. Полицию вызвала соседка,

Останки трупа 90-летней бабушки обнаружили в квартире №136 на 8 этаже многоквартирного дома №24 на улице Соколова-Соколенка во Владимире. Тело пролежало там около года. Полицию вызвала соседка, которая не видела бабушку с лета. В квартире был открыт балкон, и, судя по всему, поэтому жители дома не ощущали запах разложения. Об этом рассказал источник из правоохранительных