Спросить прямо: глава Владимира Дмитрий Наумов отвечает на вопросы жителей областного...

"Спросить прямо": глава Владимира Дмитрий Наумов отвечает на вопросы жителей областного центраГлава Владимира Дмитрий Наумов решил вести "диалог" с жителями областного центра. В его социальных сетях появилась новая рубрика, в которой мэр будет коротко отвечать на вопросы, которые задают ему в комментариях и на личных встречах.Сейчас владимирцев больше всего волнует, почему в городе так медленно или совсем не убирают снег. В интернет-пабликах горожане постят фото нерасчищенных дорог, дворов, тротуаров.В некоторых частях города в сугробах и снежной каше вязнут машины экстренных служб. Буквально накануне пожарные не смогли проехать к дому в микрорайоне Веризино, а членам клуба "4WD Владимир" пришлось снова брать на буксир машину "скорой".Не едут и автобусы. И это - еще одна "городская проблема номер один".