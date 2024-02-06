Стали известны подробности рабочей поездки на Донбасс делегации Владимирской области во главе с...

Стали известны подробности рабочей поездки на Донбасс делегации Владимирской области во главе с Александром АвдеевымДелегация Владимирской области во главе с губернатором Александром Авдеевым вернулась из рабочей поездки на Донбасс. Глава региона посетил Донецкую и Луганскую народные республики. О быте наших бойцов и новых направлениях помощи - в репортаже Марии Платанюк.Фронтовыми дорогами...В зону специальной военной операции прибыл очередной гуманитарный конвой Владимирской области.Бойцам из 33-го региона - в боевые подразделения и в госпитали - делегация региона во главе с губернатором Александром Авдеевым привезла дополнительную помощь.Приборы ночного видения, медикаменты, продукты, средства гигиены, строительные материалы... А еще весточки из далёкого дома - газеты... Губернатор лично пообщался с бойцами.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Победа будет за нами! Ни разу не было по-другому.В войсковой части, где базируются наши мотострелки, глава региона оценил условия службы. По словам Александра Авдеева, всё здесь -"по-суворовски". А значит, по науке побеждать. С поправкой на день сегодняшний.Особое внимание- работе с беспилотниками. Питание, быт, снабжение - вопросы отлажены. Об этом говорят и сами защитники. Для родных- приветы с передовой.Позывной Балу, участник специальной военной операции:- У нас всё хорошо. Передаю привет жителям Владимира и Владимирской области. Ждите нас! Мы вернёмся, свою задачу выполним.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Побывали в добровольческих батальонах, тоже привезли гуманитарную, техническую помощь. И также будем сотрудничать в дальнейшем. Мы делаем всё, чтобы нашим бойцам, нашим раненым, была оказана вся необходимая помощь для того, чтобы Победа была за нами.Боевой дух наших ребят поддержал культурный десант. В зону СВО прибыли владимирские исполнители: Сергей Горшков, Виолетта Стрельцова, Алексей Никонов, и ансамбль "Новый звук".А это уже Кировское. Для Владимирской области - новая подшефная "точка на карте" Донецкой Народной республики. Многое для Кировского сделала Якутия. Теперь республику Саха "сменит" 33-й регион.В центре внимания - важнейшие объекты города: от энергетики до социальной сферы. Александр Авдеев вместе с главой Шахтерского муниципального округа ДНР Александром Шатовым, посетили школу, дом культуры, местную больницу. Регион-шеф будет вносить свой вклад в возвращение посёлка к мирной жизни. В планах - поддержка Кировского в самых разных сферах.Александр Шатов, глава администрации г. Шахтёрска:- Мы Вам благодарны, что Вы так по-хозяйски начали с нами работать. Самое главное, это общение с людьми. Чтобы для Кировска Владимир стал родным. Особым...Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Приедете обязательно, у нас педагоги приезжали, обменивались опытом, так что будем ждать в гости...Не уйдет из поля зрения и Докучаевск. Об этом глава 33-го региона говорит на встрече с председателем Правительства Донецкой Народной республики Евгением Солнцевым.Владимирскую область вместе с губернатором Александром Авдеевым, представили: его первый заместитель Дмитрий Лызлов и региональный представитель в ДНР Сергей Сахаров.С Докучаевском область взаимодействует давно. Кстати, еще с 2017-ого древний Суздаль и Докучаевск - побратимы.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Решение было принято на уровне руководителя республики. Не теряем связи... Мы продолжаем работать с нашими друзьями из Докучаевска, и это в сфере гуманитарной работы. С учителями, с детьми... И работы переходные, 23-24-ый года мы тоже постараемся доделать.В восстановлении Докучаевска владимирцы помогают ровно 2 года. Там работают медики из 33 региона, строители, волонтёры, педагоги. Дети Донбасса отдыхают в оздоровительных учреждениях области. А республика оказывает необходимую помощь владимирским военнослужащим и добровольцам.Самые важные задачи регионы, несмотря на расстояния, решают вместе. Одной большой российской семьей.Мария Платанюк "Вести-Владимир", при содействии пресс-службы правительства Владимирской области.