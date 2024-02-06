Судебный эксперт Михаил Сидоров рассказал, как повлияют на владимирцев поправки в Законе о...

Судебный эксперт Михаил Сидоров рассказал, как повлияют на владимирцев поправки в "Законе о Коллекторах"С 1 февраля этого года в силу вступили поправки в, так называемый, "Закон о коллекторах". Теперь способы общения профессиональных коллекторских организаций с должниками изменятся, а у судебных приставов появится ряд новых полномочий.О всех принятых поправках в интервью Вестям рассказал ведущий специалист-эксперт отдела правового обеспечения регионального управления федеральной службы судебных приставов Михаил Сидоров.