Житель Суздальского района погасил долги только после того, как появилось постановление о запрете на регистрационные действия его «БМВ. Мужчина накопил много штрафов за нарушение ПДД,

Житель Суздальского района погасил долги только после того, как появилось постановление о запрете на регистрационные действия его «БМВ. Мужчина накопил много штрафов за нарушение ПДД, коммунальные и налоговые платежи, кредиты, которые, скорее всего, так и не оплатил, если бы приставы не нашли слабое место должника в лице иномарки. Когда должник узнал, что теперь не может