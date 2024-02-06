Владимирская область представляет продукты питания на выставке «Продэкспо», которая открылась в Москве 5 февраля в ЦВК «Экспоцентр». Сюрпризом для гостей стали суздальские яйца, которые

Владимирская область представляет продукты питания на выставке «Продэкспо», которая открылась в Москве 5 февраля в ЦВК «Экспоцентр». Сюрпризом для гостей стали суздальские яйца, которые “приглашают” прогуляться по древнему городу. Как объяснил губернатор в социальных сетях, объединение «Владзернопродукт» в год тысячелетия Суздаля запустило проект дополненной реальности. На упаковке бренда куриного яйца «Суздальское» размещен кьюар-код. Если его