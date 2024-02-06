В соцсетях Дмитрия Наумова появилась информация о новой рубрике “Диалог с главой”, которую он запускает для общения с владимирцами. В ней, как заявляется, он будет отвечать на самые

В соцсетях Дмитрия Наумова появилась информация о новой рубрике “Диалог с главой”, которую он запускает для общения с владимирцами. В ней, как заявляется, он будет отвечать на самые острые и актуальные темы. Дмитрий Наумов отвечает на один из вопросов -Уборка снега коммунальными службами. Какая работа ведётся сейчас?-Уже три колонны из 6 единиц техники, которая одновременно