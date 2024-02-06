Управляющие не справляются: почему во Владимире выписывают штрафы коммунальщикам? 28 нарушений в...

"Управляющие не справляются": почему во Владимире выписывают штрафы коммунальщикам?28 нарушений в работе управляющих компаний Владимира выявлено за прошлую неделю. Коммунальщикам выписаны штрафы за некачественную уборку снега и сосулек.Рейды проводятся, в том числе, и по обращениям горожан. Кроме того, регулярно проходят рабочие встречи с представителями управляющих компаний, на которых поступает больше всего жалоб. В случае выявления нарушений, к ним применяются меры административного воздействия.Валерий Калабин, сотрудник отдела административно-технического надзора администрации г.Владимир:- Сотрудниками отдела ежедневно проводится мониторинг территорий города с целью соблюдения правил благоустройства. В зимний период ежедневно мы фиксируем правонарушения, которые имеются на домовых территориях и зданиях, после этого выписываются информационные письма, и направляются уже управляющим организациям для устранения.