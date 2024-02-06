В центре Владимира загорелся магазин с медовой продукцией. По информации пресс-службы МЧС России...

В центре Владимира загорелся магазин с медовой продукцией.По информации пресс-службы МЧС России по Владимирской области, ранним утром 6 февраля (в 7:37) в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления поступило сообщение о пожаре в магазине «Боярский мед» на улице Георгиевской.К ликвидации пламени привлекались 5 единиц техники и 15 человек личного состава.Предварительная площадь пожара - 4 квадратных метра.В пресс-службе МЧС России по Владимирской области уточняют:«… Пожар ликвидирован в 7:55. Причина пока неизвестна - устанавливается».Фото: пресс-служба МЧС России по Владимирской области