В Муроме над пешеходными зонами ряда многоквартирных домов крыши не очищались от снега и наледи В...

В Муроме над пешеходными зонами ряда многоквартирных домов крыши не очищались от снега и наледиВ связи с потеплением и наличием снежных масс на крышах многоквартирных домов - Муромской городской прокуратурой был проведен мониторинг соблюдения управляющими организациями обязанностей по содержанию кровель.Выяснилось, что на фасадах (и кровлях) над пешеходными зонами ряда многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО УК «Верба», ООО «Домоуправ», ТСЖ № 30, ООО УК «Партнер», ООО «Союз», ООО «Фортуна», свисают сосульки и наледь, скатные козырьки над входами в подъезды не очищены от снега.«… Муниципальными правилами благоустройства, установлено, что организации обязаны до 12 ч. 00 мин. ежедневно производить осмотр и очистку находящихся в их собственности или управлении зданий и сооружений (крыши, карнизы, балконы, лоджии, козырьки, водосточные трубы и т.д.) от снега и сосулек, которые угрожают жизни и безопасности граждан… » - пояснили в пресс-службе региональной прокуратуры.Руководителям указанных организаций, внесены представления. И лишь после вмешательства прокурора управляющими организациями были приняты меры, направленные на устранение всех нарушений.Уточняется, что проверки в Муроме продолжаются.Фото: главное — freepik.com; пресс-служба прокуратуры Владимирской области