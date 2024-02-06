В области устанавливают новые камеры фиксации нарушений ПДД. 5 из них появятся во Владимире, Муроме и Суздале. В областном центре камеры повесят на следующих перекрёстках: у дома 94 на улице

В области устанавливают новые камеры фиксации нарушений ПДД. 5 из них появятся во Владимире, Муроме и Суздале. В областном центре камеры повесят на следующих перекрёстках: у дома 94 на улице Мира, на пересечении Горького и проспекта Строителей, а также в районе примыкания улицы Красносельской с Рпенским проездом. В Муроме затронут перекресток улиц Ленина и Октябрьской,