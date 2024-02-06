В одном из детских садов Александрова были обнаружены продукты без маркировки и...

В одном из детских садов Александрова были обнаружены продукты без маркировки и тараканы.Прокуратурой совместно со специалистами Роспотребнадзора была проведена проверка исполнения санитарно-эпидемиологического законодательства в дошкольном учреждении города Александрова. В каком именно — не разглашается.При проверке выяснилось, что в складском помещении детского сада хранилась пищевая продукция, на которой отсутствовала маркировка, а в холодильнике «суточные пробы» были с нарушением температурного режима.Подсобные помещения также содержались в «ненадлежащем состоянии». Уточняется, что стены в здании повреждены грибком, частично отсутствовало соответствующее покрытие стен и потолков.«Кроме того, должным образом не проводились мероприятия по дезинфекции: в помещениях детского сада зафиксировано наличие тараканов...» - рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.В итоге руководителю детского образовательного учреждения было внесено представление.Сообщается, что в ходе его рассмотрения большая часть нарушений была устранена.«… Усилен контроль за поступающей на склад пищевой продукцией, в подсобных помещениях ежедневно проводится генеральная уборка, запланирован косметический ремонт пищеблока, проведена двойная обработка от насекомых, установлен график проведения обработок на 2024 год… » - пояснили в пресс-службе.Виновные должностные лица, в свою очередь, вызваны в прокуратуру для возбуждения дел об административных правонарушениях.Фото: freepik.com