В АТК «Богдарня» прошёл ежегодный фестиваль Русской тройки. Во время фестиваля также прошёл первый этап Всероссийского чемпионата призовых троек.

Фестиваль Русской тройки – это событие, проходящее каждый год. Показать себя съезжаются коневоды со своими подопечными со всей страны. В мероприятии участвовало девять экипажей из Ярославской, Вологодской, Архангельской, Костромской и Владимирской областей. Соревновались кучеры и их копытные друзья в паркуре и фигурной езде. В таких соревнованиях участвует один человек и одна лошадь.Участники фестиваля выезжали и в санях, запряженных традиционно русскими тройками лошадей. В упряжках - орловские рысаки, крупные тяжеловозы из Владимирской области. Как зритель посетила фестиваль и председатель Законодательного собрания Ольга Хохлова.Первое место получил Алексей Чистяков из города Вологда, второе место у жителя Костромы Евгения Морозова с коренником Гобоем, а третье место занял житель Владимира Василий Минчев с коренником Мавром.