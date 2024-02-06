Накануне Дня науки корреспондент «АиФ» пообщался с директором Верхневолжского федерального аграрного научного центра Иваном Щукиным и узнал, как и над чем сейчас работают специалисты.

Накануне Дня науки корреспондент «АиФ» пообщался с директором Верхневолжского федерального аграрного научного центра Иваном Щукиным и узнал, как и над чем сейчас работают специалисты.Владимирская губерния во все времена была земледельческой. Её визитной карточкой всегда считали бескрайние сельскохозяйственные угодья и плодородные почвы.С середины XX века учёные в нашем регионе ведут обширные фундаментальные исследования: создают адаптивно-ландшафтные системы земледелия и аграрные технологии нового поколения, разрабатывают и внедряют современные приёмы возделывания культур, повышают технологичность, комфорт и безопасность работы, разрабатывают методы экологичного производства.Наша область может похвастаться селекционными достижениями учёных, которые ежегодно выводят новые, уникальные сорта яровых и озимых сельскохозяйственных культур, а также картофеля.Начало пути– Иван Михайлович, вы достаточно молодой, но, как признаются сотрудники, перспективный и уже опытный руководитель. Сложно управлять таким масштабным учреждением?– Не столько сложно – скорее, интересно. Можно сказать, в этих стенах я провёл половину жизни: студентом третьего курса кафедры почвоведения ВлГУ проходил здесь практику под руководством доктора с.-х. наук Сергея Ивановича Зинченко. Потом также под его руководством писал кандидатскую диссертацию, вёл полевые исследования и постепенно вникал в работу – начинал с самых низов: лаборант, младший научный сотрудник, научный сотрудник.После защиты мне доверили вначале заведовать отделом картофелеводства, затем – интенсивного земледелия. Через непродолжительное время поставили заместителем директора по производству. В 2022 году предложили возглавить Аграрный центр.Как и другие молодые специалисты, я получил субсидию Минобрнауки РФ, с помощью которой приобрёл дом, и никуда уезжать не собираюсь.– На чём специализируется научный центр?– Федеральный аграрный научный центр включает в себя два филиала. Ивановский сельхозинститут в Богородском специализируется на семеноводстве многолетних трав – очень сложное направление. И ещё один достаточно мощный институт органических удобрений и торфа находится в п. Вяткино Судогодского района, занимается вопросами органического земледелия в сельском хозяйстве. Что немаловажно, во втором филиале ведут сильную селекцию тритикале (пшенично-ржаной гибрид. – Прим. авт.) и люпина. Тритикале – перспективная культура: она более сбалансирована по питательному составу, чем та же пшеница, и не так прихотлива к почве. В некоторых странах тритикале занимает более 60% посевов.В настоящее время мы вывели 13 сортов, часть которых можно выращивать даже на Дальнем Востоке.Помимо озимых и яровых зерновых, в ближайшее время хотим увеличить спектр производимых культур и сопутствующих технологий. Если получится, это будет прорыв!Кроме того, буквально полгода назад начали работу над селекцией картофеля. Сегодня для производства нужен крахмал, и это достаточно выгодная ниша. Думаю, через 2-3 года мы представим новый сорт, подходящий именно для владимирской земли, который покажет наилучшие результаты с наименьшими затратами.Верхневолжский федеральный аграрный научный центр – это многопрофильная научная организация. Помимо селекционной работы, мы занимаемся научно-методической деятельностью, совершенствуем адаптивно-ландшафтные системы земледелия Верхневолжского региона, разрабатываем технологии, с помощью которых можно в разы увеличить производство сельхозпродукции. Кроме того, сохраняем и развиваем генофонд стада редких пород гусей. Сегодня наша ведущая цель – исполнить указ Президента РФ от 21 января 2020 г. № 20 «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации» по задаче Минобрнауки РФ.– Почему именно гуси?– Мы единственные в России, кто занимается этой птицей. Коллекцию гусей создали ещё в 1997 году по личной инициативе академика Фисинина Владимира Ивановича. С тех пор мы сохраняем породы, разрабатываем и совершенствуем методики качественного, антистрессового и экологичного содержания этой коллекции. В ближайших планах – увеличить поголовье и реализовывать качественное гусиное яйцо. В прошлом мы доставляли его даже на Камчатку.А в 2000-х годах наши учёные воссоздали практически утерянную владимирскую глинистую породу – считают, что именно это мясо выводит из организма радионуклиды. Дело это хлопотное, затратное, но полезное и перспективное. Особенно сейчас, в условиях импортозамещения.Перенимаем лучшее– С зарубежными коллегами вы обмениваетесь опытом?– В прошлом году в составе делегации Владимирской области я посетил Республику Беларусь. Поездка оказалась продуктивной: заключили три договора о научном сотрудничестве с Научно-практическим центром по земледелию, Гродненским зональным институтом растениеводства и Витебским зональным институтом сельского хозяйства. Буквально на днях я вновь встречусь с коллегами на их территории.У нас много общих проектов, например в отношении зерновых культур: ведём работу над совместной селекцией. В итоге новые продуктивные сорта покрывают площади сразу в двух государствах. По такому же плану начали работу с картофелем.Признаюсь, пока белорусские коллеги несколько опережают нас по травам, поэтому хотим перенять этот опыт, чтобы и мы не отставали в этой области!Реализацию сортов ведём на всей территории РФ, ближе к лету, возможно, выйдем на Иран, Армению, Азербайджан, Сербию. Но и о наших соседях не забываем: в одном звене работаем с успешными хозяйствами области.Молодые и перспективные– Кадров у вас хватает?– Проблемы с кадрами есть, наверное, в любой отрасли. В нашем научном центре сейчас трудится около 250 человек, примерно 38% из них – молодёжь до 39 лет. Мы тесно сотрудничаем со многими учебными заведениями: МГУ, ВлГУ, РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева.Каждый год к нам приходят по 2-3 человека. Все они очень увлечены своим делом, поэтому и мы стремимся создать для них условия, стараемся удержать всеми силами.Например, по программе Минобрнауки РФ каждый молодой сотрудник, защитивший кандидатскую, получает субсидию от 1,5 млн руб. для покупки жилья. Мы же, в свою очередь, предоставляем участок под строительство дома. В перспективе – в ближайшие год-полтора увеличить зарплату научным работникам на 200% от средней по области.Важно отметить, что нас и сферу аграрных наук в целом очень поддерживает Минобрнауки РФ. Буквально на днях получили бюджетные средства на открытие Молодёжной лаборатории с субсидированием в 17 млн руб.Аграрный центр участвует и в федеральной научно-технической программе развития сельского хозяйства на период до 2030 г. в части направлений «Развитие селекции и семеноводства картофеля России» и «Аграрная наука – шаг в будущее развития АПК» по направлению агробиотехнологии зерновых и зернобобовых культур.– Чем занимается Молодёжная лаборатория?– Молодёжные лаборатории создают по национальному проекту «Наука и университеты». Они направлены на то, чтобы привлечь талантливую молодёжь в науку, тем самым стимулировать вчерашних выпускников, заинтересовать их и сделать первый шаг к написанию кандидатских диссертаций. Под руководством опытных руководителей наши молодые кадры будут проводить исследования в области экологически безопасного использования побочных продуктов животноводства.– Кого-то можете выделить из молодых сотрудников?– Каждый из них талантливый будущий учёный. Например, Рафаэль Петросян разрабатывает реестр почвенных ресурсов Владимирской области. На основе этого реестра Министерство сельского хозяйства решает, в каких районах какую культуру выгоднее выращивать. Сейчас Рафаэль приступает к аналогичной работе по Ивановской области. Анастасия Лебедева, Вероника Щукина – очень перспективные учёные в сфере агрохимии. Ксения Крапцова упорно исследует тематику селекции и безвирусного производства картофеля. Перечислять можно очень долго. И мы гордимся каждым из них.Пользуясь случаем, от лица Аграрного научного центра и от себя лично поздравляю с Днём российской науки и наших молодых сотрудников, и самых опытных! Здоровья, терпения и новых открытий!СправкаВ 1938 году в Александровском районе была организована Государственная селекционная станция, которая обслуживала одновременно Владимирскую и Ивановскую области. Под руководством первого директора Михаила Пономарчука развернули селекционные работы с озимыми и яровыми культурами. За короткий срок создали и реализовали новые сорта подсолнечника, гречихи, пшеницы и т. д.В конце 50-х учреждение преобразовали во Владимирскую государственную областную сельскохозяйственную опытную станцию и перенесли в Суздальский район. Лишь в 1991-м на базе успешной опытной станции создали Владимирский научно-исследовательский институт сельского хозяйства.Спустя 26 лет его вновь коснулась реорганизация. Верхневолжский федеральный аграрный научный центр раскинулся на два региона и теперь объединяет под своим крылом больше учёных и молодёжи, а научная коммуникация стала проще и эффективнее.В темуВ трёх километрах от Суздаля, на землях Верхневолжского аграрного научного центра, раскинулась величавая орехово-дубовая роща. По преданию, первые дубы там появились ещё при Юрии Долгоруком. Это место на горе, считающееся памятником природы, интересно тем, что там очень долго не сходит вода.В 1998 году в роще появились новые молодые деревья, которые высадил доктор сельскохозяйственных наук, академик РАН Андрей Леонидович Иванов.