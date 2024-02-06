На предприятии будут производить высокопродуктивных цыплят-прародителей, из яиц которых птицефабрики будут получать качественных отечественных бройлеров.

На предприятии будут производить высокопродуктивных цыплят-прародителей, из яиц которых птицефабрики будут получать качественных отечественных бройлеров. Проект финансируется банком ВТБ в рамках льготной программы Минсельхоза РФ №1528.Строительство племенного репродуктора в Кизильском районе Челябинской области стартовало в 2023 году. Планируется, что репродуктор, где будет работать более 150 человек, начнет выпускать первую продукцию в конце 2026 года. Проект реализуется при поддержке Минсельхоза РФ и ФНЦ «Всероссийский научно-исследовательский и технологический институт птицеводства» РАН.Строительство репродуктора позволит создать конкурентоспособный отечественный кросс кур (межпородный гибрид, обладающий искусственно улучшенными качествами родительского поголовья) . Новое производство удовлетворит потребности производителей мяса птицы по всей территории Уральского и Приволжского федеральных округов и значительно снизить зависимость от импорта.«Мы наращиваем поддержку сельского хозяйства. Одним из приоритетов господдержки выступает импортозамещение, в том числе развитие отечественной селекции и научно-производственной базы. Уверен, что этот проект внесет свой вклад в перспективное будущее всего агропромышленного комплекса», − отметил Руслан Еременко, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент ВТБ.