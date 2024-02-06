Жители дома №25 на Центральной улице села Борисоглеб Муромского района пожаловались на площадку для мусорных контейнеров. Она находится слишком близко к жилищу: между домом и мусорками

Жители дома №25 на Центральной улице села Борисоглеб Муромского района пожаловались на площадку для мусорных контейнеров. Она находится слишком близко к жилищу: между домом и мусорками всего 15 метров. С одной стороны, удобно, с другой – несоблюдение санитарных требований. Местная администрация получала предостережение с предложением отставить площадку от жилых домов. Но никаких действий не было