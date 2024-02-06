В Штабе общественной поддержки во Владимире прошла премьера спектакля, посвященного участникам...

В Штабе общественной поддержки во Владимире прошла премьера спектакля, посвященного участникам СВОВ региональном Штабе общественной поддержки прошла премьера литературно-музыкальной постановки "Я тебя жду", посвященной участникам СВО.Автор проекта - Екатерина Рудковская - провела невидимую параллель между событиями Великой Отечественной Войны и специальной военной операции, а главными героинями музыкально-поэтического спектакля сделала женщин: жену, сестру и мать участника СВО.Это посвящение всем женщинам России, говорит Екатерина. Передать его автору помогли активисты владимирского отделения "Молодой Гвардии". Зрители говорят, молодогвардейцы смогли тронуть самые тонкие струны души.Светлана Мангушева, координатор проекта "Единой России", "Крепкая семья" во Владимирской области:- Дети, не познавшие вот этих ужасов, помнящие только по рассказам, либо из истории, как они смогут вот это все преподнести? Но с первых секунд, как только началось это действо, на одном дыхании, было такое исполнение трогательное, пронизывающее, девчонки большие молодцы, и понятно, что все стихи, текст, они от сердца шли.