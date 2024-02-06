В субботу, 10 февраля, во Владимирском планетарии пройдёт Семейный день «В мире увлекательных наук».

В субботу, 10 февраля, во Владимирском планетарии пройдёт Семейный день «В мире увлекательных наук». Об этом рассказала мэрии.Мероприятие приурочено к Дню российской науки. В планетарии состоятся познавательные лекции, выставки и экскурсии. Запланировано проведение квестов, а также полнокупольных программ с показами звёздного неба. Будет интересно и детям, и взрослым, а самых активных участников ждут призы.Семейный день стартует в 11.00.