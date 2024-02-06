В пространстве "комната гения" гости увидят приборы, изобретенные и используемые Менделеевым в работе, а в мультимедийной части факты и мифы из жизни ученого, карты мест, в которых он побывал.

Выставка "Менделеев. Элементы", приуроченная к 190-летию со дня рождения знаменитого ученого, откроется 8 февраля в Белокаменном подклете музея "Старый Английский двор" парка "Зарядье". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе парка."8 февраля, в День российской науки, день рождения великого русского ученого Д. И. Менделеева и 300-летия Санкт-Петербургского государственного университета в Белокаменном подклете музея "Старый Английский двор" парка "Зарядье" открывается выставка "Менделеев. Элементы". Выставка-посвящение Дмитрию Ивановичу Менделееву, 190-летие которого отмечают в этом году, создана в рамках Десятилетия науки и технологий и приурочена к Году семьи. Экспозиция стала первой в череде масштабных событий, посвященных празднованию юбилея, которые пройдут по всей России. Выставка раскрывает разные грани Дмитрия Ивановича Менделеева - ученого, мыслителя, мецената и общественного деятеля", - рассказали в пресс-службе.Уточняется, что в пространстве "комната гения" гости увидят приборы, изобретенные и используемые ученым в работе: теодолит, калориметр, поляриметр и другие, прижизненное издание книги "Основы химии" (1889) - канонического учебника, написанного Менделеевым, "очень секретную" записку, а также очки ученого. Предметы предоставлены из фондов Музея-архива Д. И. Менделеева СПбГУ и РХТУ им. Д. И. Менделеева. Кроме того, в экспозиции можно будет увидеть "Энциклопедию экономических трудов Д. И. Менделеева", выпущенную специально к юбилею. В мультимедийной части гостей ждут интересные факты и мифы из жизни ученого, карты мест, в которых он побывал, и свод самых значимых открытий XIX - начала XX века.