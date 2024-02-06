Перед судом предстанет житель Владимира.

Перед судом предстанет житель Владимира. Мужчину обвиняют в оскорблении и применении насилия в отношении представителей власти. Об этом рассказала региональной прокуратуры.Инцидент произошёл в октябре прошлого года. Правоохранители установили, что подозреваемый был пьян и попросил друга забрать его из гостей. Для этого обвиняемый предложил воспользоваться автомобилем своей супруги.Однако машина находилась в розыске, и приятеля остановили полицейские. Водителя доставили в здание УМВД для разбирательства, и вскоре об этом узнал подозреваемый. Он приехал в полицию, затеял конфликт и толкнул одного сотрудника ГИБДД. На мужчину надели наручники, однако он продолжил сопротивляться и бить инспекторов головой и ногой. При этом обвиняемый оскорблял стражей порядка.В настоящий момент уголовное дело передано в суд.