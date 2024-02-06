В России стартовал II Межрегиональный конкурс «Туристический сувенир Золотого кольца». Каждый владимирец сможет создать свое авторское изделие, сообщили в правительстве области. По

В России стартовал II Межрегиональный конкурс «Туристический сувенир Золотого кольца». Каждый владимирец сможет создать свое авторское изделие, сообщили в правительстве области. По правилам конкурса, участникам необходимо изготовить сувенир, который отразит культуру, историю и достопримечательности одного или нескольких городов маршрута. Подать заявки с фотографиями работ можно до 29 февраля 2024 года на сайте Союза городов Золотого