Владимирцы скоро смогут увидеть в магазинах «экспериментально маркированные» консервы.
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Владимирцы скоро смогут увидеть в магазинах «экспериментально маркированные» консервы.
С 12 февраля в России начнется эксперимент по маркировке консервированных продуктов.
Об этом сообщает ТАСС
со ссылкой на постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Речь идет о мясных и рыбных консервах. А также «под постановление» попадают овощи, фрукты, орехи, грибы, морепродукты, мармелад, фруктовое пюре и желе.
Участие в эксперименте будет добровольным. Он продлится до 31 августа 2024 года.
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О подобных планах впервые сообщалось в ноябре 2023 года. Отмечалось, что введению будет предшествовать эксперимент по маркировке товаров «Честным знаком».
Кстати, напомним, в январе текущего года во Владимирской области полицейские выявили ряд нарушений миграционного законодательства среди работников частного предприятия, производящего рыбные консервы. А что касается самой продукции, то в нашем регионе и с этим не всё в порядке.
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