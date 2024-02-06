Владимирцы скоро смогут увидеть в магазинах «экспериментально маркированные» консервы. С 12...

Владимирцы скоро смогут увидеть в магазинах «экспериментально маркированные» консервы.С 12 февраля в России начнется эксперимент по маркировке консервированных продуктов.Об этом сообщает ТАССсо ссылкой на постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным.Речь идет о мясных и рыбных консервах. А также «под постановление» попадают овощи, фрукты, орехи, грибы, морепродукты, мармелад, фруктовое пюре и желе.Участие в эксперименте будет добровольным. Он продлится до 31 августа 2024 года.Это интересно!О подобных планах впервые сообщалось в ноябре 2023 года. Отмечалось, что введению будет предшествовать эксперимент по маркировке товаров «Честным знаком».Кстати, напомним, в январе текущего года во Владимирской области полицейские выявили ряд нарушений миграционного законодательства среди работников частного предприятия, производящего рыбные консервы. А что касается самой продукции, то в нашем регионе и с этим не всё в порядке.Читайте также:"Тушеночный рейд": во Владимире проверили качество мясных консервовhttps://vladtv.ru/society/151044/Во Владимирской области производились фальшивые рыбные консервыhttps://vladtv.ru/incidents/149662/Фото: freepik.com