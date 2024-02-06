Владимирские мастерицы рассказали, как нитью по ткани рождается искусство Старинные виды...

Владимирские мастерицы рассказали, как "нитью по ткани" рождается искусствоСтаринные виды рукоделия не теряют актуальности в наши дни. Например, вышивка - в 2024 году станет, по утверждениям модельеров, самым трендовым аксессуаром и элементом декора. Как этот вид ручного искусства оживает в руках владимирских мастериц - посмотрела Ангелина Свищ.История в деталях, а точнее - в вышивке. Традиции этого искусства сохраняют в студии декоративно-прикладного творчества под руководством Людмилы Чкаловой. Каждый такой узор не просто уникален - он несет определенный смысл.Людмила Чкалова, мастерица:- Это символ рожаница - то есть, это как бы богиня, и здесь две птички, смотрящие, засеяно ли поле, и если посмотреть, то это мама, а вот это дите.Мастерица постоянно вышивает и делится опытом с другими, прививая любовь к неповторимому русскому узору.Владимирский верхошов известен по всей стране своей необычной техникой. Разновидность гладьевой вышивки зародилась в селе Мстера Владимирской губернии в 19 веке. Тогда праздничные убранства вышивались золотыми и серебряными нитями, что было очень недешево.Расход дорого материала мстерские мастерицы уменьшили благодаря своей технологии - глади "наверху".Людмила Чкалова, мастерица:- Красный цвет является основным, остальные все цвета дополнительные. То есть здесь и желтый, и зеленый, и синий, но красный цвет - он главный. И вся вышивка сделана на лицевой стороне, на изнаночке только пунктиры.Среди природных мотивов часто встречаются изображения птиц, зверей, фигур человека. Ткали и вышивали много: до замужества девушка должна была нашить себе достаточно приданого.Одна из учениц Людмилы вышила на праздничном полотенце изображения трех поколений своего рода, в память о прабабушке и маме:"Украсила вставками из ткани, швом косичка и швом козлик. Вот это полотенечко тоже очень памятное, то есть не просто взято и вышито, а это еще в память о своих родственниках."А одной из самых необычных считается техника "мережка". При создании узора, рассказывают мастерицы, нужно хорошо разбираться в математике:"Эти мережки можно использовать для украшения своей одежды, то есть это сарафан, юбка, сумка, это очень практически применяться может."Настоящая живопись - не красками, а нитью по ткани.Издалека вышивку гладью можно спутать с графическими работами художников. Нередко вышивальщицы повторяют известные полотна. Так тяжелые будни блокадного Ленинграда вышиты по мотивам картины Владимира Пахомова - "за водой".Людмила Чкалова, мастерица:- В этой работе стежочки очень мелкие, то есть они даже равны ниточке ткани. Работа вышивается шелковой ниткой, иногда ее делят на несколько частей, и поэтому получается стежочки разной наполненности.Главные герои графической вышивки - люди.Людмила говорит, на создание целого цикла работ ее вдохновил владимирский писатель Алексей Шлыгин. Он сам иллюстрировал свои произведения и рассказывал, картина - это окно, через которое он наблюдает за жизнью.Людмила Чкалова, мастерица:- Мне совершенно случайно попал в руки журнал, в котором как раз говорилось о его судьбе и, прочитав вот эту вот статью, я удивилась, что в наше время, и у нас во Владимире есть такие люди.Алексей Шлыгин родился 3 января в Рязанской области. Получил большую известность как детский писатель именно во Владимире. Человек необычайно сложной судьбы - Алексей Шлыгин, не мог ходить. За свою жизнь опубликовал 15 детских и 9 взрослых книг."Я благодарен жизни за то, что мне досталась не самая легкая судьба. Только в преодолении человек познает самого себя. Верьте в себя, несмотря ни на что. Пробейтесь сквозь гранит судьбы."Ангелина Свищ, Илья Хлудов "Вести-Владимир"