Постановление опубликовала Администрация города Владимира.

Владимирские некоммерческие организации смогут получать субсидии после победы на конкурсе. Постановление опубликовала Администрация города Владимира.Творческое состязание направлено на предоставление денежной поддержки тем НКО, которые социально-ориентированы на создание проектов, направленные на решение социальных проблем. Порядок и условия проведения .Заявку можно отправить до 5 марта включительно по адресу: Владимир, улица Горького, дом 40, кабинет 402. Телефон: 53-13-51 или 32-71-05.