Постановление опубликовала Администрация города Владимира.
Владимирские некоммерческие организации смогут получать субсидии после победы на конкурсе. Постановление опубликовала Администрация города Владимира.
Творческое состязание направлено на предоставление денежной поддержки тем НКО, которые социально-ориентированы на создание проектов, направленные на решение социальных проблем. Порядок и условия проведения .
Заявку можно отправить до 5 марта включительно по адресу: Владимир, улица Горького, дом 40, кабинет 402. Телефон: 53-13-51 или 32-71-05.