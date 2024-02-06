Рейтинг опубликовала компания «Симетра групп». Она специализируется на подготовке программ развития городской инфраструктуры.

Владимирский общественный транспорт занял в 18 строчку в рейтинге. Рейтинг опубликовала компания «Симетра групп». Она специализируется на подготовке программ развития городской инфраструктуры.В сравнении с прошлым годом, ситуация во Владимире улучшилась. Специалисты включили в рейтинг 100 городов, а оценивали их по 60 характеристикам. Вот общие критерии: цены, функциональность транспортной сети, безопасность, комфорт и физическая доступность общественного транспорта.По ценовому критерию, комфорту и разветвлённости сети мы набрали по 73-74 балла из ста. Безопасность и функциональность оставляют желать лучшего.На первых местах – Москва, Питер и Пермь. Соседние Ярославль и Нижний Новгород тоже оказались выше Владимира.