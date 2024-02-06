Владимирскому транспорту выделили 336 миллионов рублей. На них будут закуплены новые автобусы для областного центра. Деньги нашлись в резервном фонде областного бюджета. 2 февраля было

Владимирскому транспорту выделили 336 миллионов рублей. На них будут закуплены новые автобусы для областного центра. Деньги нашлись в резервном фонде областного бюджета. 2 февраля было подписано соответствующее постановление. В нем, правда, не уточняется, сколько именно машин планируют приобрести, но возможно, речь идёт о 20 новых автобусах. О них губернатор области говорил ещё в прошлом году