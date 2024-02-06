Стражи порядка задержали 24-летнего жителя Владимира.

Стражи порядка задержали 24-летнего жителя Владимира. Молодого человека подозревают в мошенничестве. Об этом рассказала УМВД России по региону.Правоохранители выяснили, что осенью 2023 года обвиняемый получил 18 тыс. рублей от москвички для заказа запчастей. Однако детали не купил, а через некоторое время и вовсе перестал выходить на связь. Тогда женщина обратилась в полицию.Подозреваемого задержали, и на допросе он во всём сознался. Отмечается, что фигурант полностью возместил нанесённый ущерб.В настоящее время в отношении жителя Владимира возбуждено уголовное дело.