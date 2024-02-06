Для участия в конкурсе «Туристический сувенир Золотого кольца» надо сделать авторское изделие, связанное с городом, его историей, культурой или достопримечательностями.

Конкурс туристического сувенира проводится уже второй раз. В прошлом году создатели сувениров представили 100 с лишним предметов из которых 46 попали в финал. В этом году матера могут выставить сувениры в таких номинациях, как гастрономический сувенир, полиграфический, демокративно-прикладной, набор из нескольких сувениров, Малое Золотое Кольцо Владимирской области. Приветствуются и сувениры, показывающие интересные моменты посещения города в рамках Золотого Кольца.