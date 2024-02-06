Под содействием одного инвестора во Владимире будет создан большой спортивный комплекс.

Правительство Владимирской области вынесло распоряжение о запуске проекта, организованного профильным министерством, в областном центре. Согласно этому распоряжению, запланировано строительство спорткомплекса рядом с домом №157 на улице Лакина, неподалеку от заправки на М-7.Согласно предоставленным данным, спорткомплекс будет включать в себя бассейн, зону отдыха с сауной, баней, гидромассажной ванной и мини-бассейном для плескания, фитнес-залом и залами для индивидуальных занятий. Кроме того, на территории спорткомплекса будет возведено 4 теннисных корта, которые при необходимости можно будет использовать как одно футбольное поле размером 36 на 68 метров. Также предусмотрено строительство 3 площадок для занятий пляжными видами спорта.