Во Владимире следователи проводят проверку по факту загадочной смерти престарелой...

Во Владимире следователи проводят проверку по факту загадочной смерти престарелой женщины.Следственными органами следственного управления СК России по Владимирской области организована процессуальная проверка по факту обнаружения в квартире на улице Соколова-Соколенка города Владимира тела женщины 1933 года рождения - «без видимых следов насильственной смерти».«В настоящее время следователями опрашиваются лица, назначена судебная медицинская экспертиза с целью установления причины смерти, выполняется комплекс иных проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего...» - поясняют в пресс-службе СУ СК России по Владимирской области.Фото: пресс-служба СУ СК России по Владимирской области