Во Владимире загорелась сувенирная лавка «Боярский мед». 6 февраля около 8 утра в МЧС поступило сообщение о пожаре на улице Георгиевской, в доме 7, где и находится магазин. Огонь разошелся по

Во Владимире загорелась сувенирная лавка «Боярский мед». 6 февраля около 8 утра в МЧС поступило сообщение о пожаре на улице Георгиевской, в доме 7, где и находится магазин. Огонь разошелся по площади 4-х квадратных метров. Екатерина Мищенко, начальник пресс-службы МЧС области На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. К ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники и