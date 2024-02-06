Во Владимирской области виновный в ДТП доплатит за ремонт пострадавшего автомобиля. Юрьев-Польским...

Во Владимирской области виновный в ДТП доплатит за ремонт пострадавшего автомобиля.Юрьев-Польским районным судом удовлетворено исковое заявление о взыскании ущерба, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия.В августе 2023 года во Владимире, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Volkswagen Passat и автомобиля Suzuki Jimny. ДТП произошло по вине водителя автомобиля Volkswagen Passat. В результате Suzuki Jimny получил технические повреждения.Гражданская ответственность потерпевшего застрахована в САО «РЕСО-Гарантия», гражданская ответственность виновного – в ПАО САО «Энергогарант».САО «РЕСО-Гарантия» произвело собственнику автомобиля Suzuki Jimny выплату страхового возмещения в размере 400 000 руб., что недостаточно для полного возмещения ущерба, сообщила пресс-служба судов Владимирской области.В октябре 2023 г. между собственником автомобиля Suzuki Jimny и истцом был заключен договор инкассоцессии, согласно которому потерпевший уступил право требования убытков истцу.В соответствии с заключением эксперта-техника от 10 ноября 2023 г. стоимость восстановительного ремонта автомобиля Suzuki Jimny без учета износа составила 723 200 руб.Истец просил взыскать с ответчика ущерб в размере 323 200 руб., составляющим разницу между фактическим размером ущерба и выплаченным страховым возмещением (723 200 – 400 000), а также судебные расходы, состоящие из расходов по оценке ущерба в размере 20 000 руб., расходов по уплате госпошлины в размере 6 432 руб.Суд удовлетворил исковое заявление в полном объеме.Решение не вступило в законную силу.Фото: Josh Sonnenberg on Unsplash