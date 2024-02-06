11 проектов ВТБ отмечены премией Global CIO «Проект года» за технологические достижения в 2023 году.

11 проектов ВТБ отмечены премией Global CIO «Проект года» за технологические достижения в 2023 году. Награды получили сервисы, направленные на импортозамещение и создание технологического суверенитета, которые позволяют перевести ключевые компоненты критической инфраструктуры на отечественные решения. А также программы, которые помогают повысить уровень клиентского сервиса.Лучшим отраслевым решением в финансовой сфере является проект СБП переводы через ассистента ВТБ в Алисе от Яндекса. ВТБ расширил функционал своего голосового ассистента в приложении «Яндекс». Теперь он может помочь клиентам не только получить информацию по продуктам банка и оплатить услуги, но и быстро перевести деньги по СБП. Для использования сервиса достаточно сказать Алисе: «Запусти чат с ВТБ», и попросить ассистента перевести деньги. Это можно сделать из приложения Яндекса на смартфоне или в умной колонке с Алисой.В номинации «Управление и хранение данных» победил проект «Импортозамещение озера данных на платформу Arenadata Hadoop» суммарным объемом более 6 Петабайт. Теперь весь процесс подготовки данных для моделирования с последующим расчетом моделей искусственного интеллекта (ИИ) осуществляется значительно быстрее. На платформе работает уже более 300 ИИ-моделей: модели скоринга клиентов, модели для задач CRM, модели оценки дохода клиентов, антифрод модели и множество других.Лучшим решением в предметной области признан проект по интеллектуальному подходу в обслуживании клиентов в контакт-центре. Целью было отказаться от подхода пошагового диалога и перейти к общению с помощью естественной речи. Комплексный подход и высокое качество собранных данных помогло выявить проблематику каждого этапа распознавания и обработки естественного языка, что позволило добиться выдающихся результатов в извлечении именованных сущностей, классификации намерений, а также в изменении подхода к роботизированному обслуживанию в контакт-центре. Этот подход в 2024 году ляжет в основу предиктивной модели обслуживания клиентов.«Развитие возможностей Витрины данных "Эквайринг" и миграция на ArenadataDB» победил в номинации «Управление финансами». ВТБ разработал и внедрил собственное технологическое решение для обработки информации и проверки качества данных, используемых при подготовке управленческой и аналитической отчетности в рамках продукта «Эквайринг». Решение позволяет ускорить процедуры подготовки, проверки и загрузки данных отчетности по продукту «Эквайринг» в 4 раза.В номинации «Бизнес-приложения (ВРМ, PLM, ТоИР)» одержал победу проект «Умное рабочее место оператора контакт-центра». Данный проект — это симбиоз человека и системы, где ведущая роль по решению стандартных запросов отведена системе. Это технологическое решение помогает снижать время обслуживания клиентов, минимизирует количество некорректных консультаций, вызванных человеческим фактором. Также сокращается время обучения новых операторов, и повышается их удовлетворенность от работы. Проект показал высокую эффективность на пилотном этапе и с 4 квартала 2023г. активно тиражируется на операторов «голоса» и «чата».«Оперативные показатели региональной сети — RegBI Detailed» признаны лучшими в «Управлении компанией». Собственная технологическая платформа «Оперативные показатели региональной сети» помогает обработать информацию, проверить качество данных, подготовить различные виды отчетности, добиться сокращения сроков до 50% по 4 ключевым бизнес-процессам.«Платформа для построения аналитических хранилищ данных» победила в номинации «Аналитика и Big Data». В рамках проекта спроектирована и развернута универсальная аналитическая платформа для построения хранилища данных на современном импортозамещенном стеке технологий.Проект «Анализ поколенческого PL’ отделения» победил в номинации «Управление маркетингом и продажами». Этот сервис — внутренняя разработка ВТБ, BI-инструмент для мониторинга и анализа бизнес-показателей финансовой эффективности точек региональной сети банка. Решение с помощью алгоритмов машинного обучения анализирует, визуализирует и выявляет ключевые переменные, которые влияют на финансовые показатели. Проект позволяет стабилизировать показатели финансовой эффективности.«Перевод оценки рыночных рисков банковской книги на целевую платформу ALM» признан лучшим проектом в номинации «Страховые компании и Управление рисками». В банке в рекордно короткие сроки создали аналитическую систему для расчета балансовых рисков с максимально широким для российского рынка охватом банковских продуктов.В номинации «Сервисы и аутсорсинг» победителем стала «Венчурная студия» (входит в систему по работе с инновациями ВТБ). Команда предоставляет подразделениям банка набор инструментов для быстрой апробации технологических решений с открытого рынка. Это позволяет исследовать актуальные тренды, запускать MVP и формировать команды «под запрос», чтобы повысить качество разработки и скорость вывода продуктов на рынок. «Венчурная студия» была создана совместно с компанией «Иннотех».Проект ВТБ по модернизации инфраструктуры своего контакт-центра стал призером в номинации «Создание и модернизация инфраструктуры». Менее чем за год контакт-центр ВТБ осуществил полную перестройку своей инфраструктуры с Avaya на российскую Naumen Contact Center для работы более 3 тысяч сотрудников и обработке более 7 млн звонков в месяц.Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.Реклама.