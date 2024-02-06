Многоквартирные дома Владимирской области обзаведутся новыми лифтами. Власти планируют заменить 552 лифта, возраст которых к февралю 2024 года будет более, чем 25 лет, рассказали в пресс-службе

Многоквартирные дома Владимирской области обзаведутся новыми лифтами. Власти планируют заменить 552 лифта, возраст которых к февралю 2024 года будет более, чем 25 лет, рассказали в пресс-службе правительства со ссылкой на Фонд капремонта области. Кроме лифтов, в планах есть и ремонт многоэтажек. Пока хотят капитально привести в порядок 140 домов. Об этом стало известно в конце