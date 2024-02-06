На минувшей неделе, с 29 января по 4 февраля 2024 года, во Владимирской области зафиксировано 19 ДТП, в которых 2 гражданина умерли, а 25 жителей получили ранения.

На минувшей неделе, с 29 января по 4 февраля 2024 года, во Владимирской области зафиксировано 19 ДТП, в которых 2 гражданина умерли, а 25 жителей получили ранения. Об этом рассказала УМВД России по региону.Отмечается, что среди пострадавших оказались трое детей.Кроме того, за 7 дней правоохранители оформили 502 происшествия с материальным ущербом и обнаружили 84 нетрезвых водителя.