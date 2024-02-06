Об этом сообщили сотрудники Роспотребнадзора.

За неделю во Владимирской области было выявлено 125 заболевших ковидом. Об этом сообщили сотрудники Роспотребнадзора по региону.По 26 человек было заражено во Владимире и Муроме, 23 жителя подхватили вирус в Гусь-Хрустальном, ещё 10 – в Юрьев-Польском. Кроме того, восемь случаев зарегистрировано в Коврове, семь – в Суздале. По пять заболевших в Вязниках и Меленках. Два человека в Александрове и один – в Судогде.В сравнении с прошлой неделей, заболеваемость упала на 46,6%.