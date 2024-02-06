Об этом пишет пресс-служба управления Роспотребнадзора.

За прошедшую неделю с признаками ОРВИ в больницы обратились 11 051 человек. Об этом пишет пресс-служба управления Роспотребнадзора.В областной столице количество пациентов составило 4 122 человека. В сравнении с предыдущей неделей, рост составил 7,2%. Среди заболевших – все возрастные группы.После 538 исследований, проведёнными санитарными врачами, было выявлено четыре случая гонконгского гриппа, остальные случаи – РС-вирусы, риновирусы, метапнивмовирусы и аденовирусы.