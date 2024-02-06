Об этом написали в пресс-службе Правительства региона.

За январь во Владимирской области родилось 666 детей. Об этом написали в пресс-службе Правительства региона.Так, на свет появилось 336 мальчиков и 330 девочек. Популярными именами среди парней стали Иван, Александр, Артём, Михаил и Максим. Среди редких имён есть Григорий, Елеазар, Прохор и Сократ.А среди девочек самыми распространёнными именами стали София, Александра, Ева, Анна и Ксения. Реже всего дочек называли Валентиной, Еленой, Мирой, Радаславной и Василиной.Кстати, первым зарегистрированным в год семьи стал Пётр. Это четвёртый ребёнок в семье, где он родился.