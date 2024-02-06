В аэропорте Внуково задержали двух женщин, которые планировали поставить из Латинской Америки жидкость с содержанием кокаина в Россию.

Несколько дней назад таможенники заметили двух странных женщин в зелёном коридоре. При себе пассажирки имели бутылку с надписью «Bandera», что и привлекло внимание. При проверке содержимого экспертиза показала, что в коричневой жидкости содержится кокаин, в переводе на сухое вещество – более килограмма наркотика.На следующий день, 4 февраля, была проделана операция по выявлению организатора контрабанды. Для этого был создан муляж товара и преступник был пойман с поличным. Организатором контрабанды оказался 35-летний житель Владимирской области. До этого случая его осудили на 4 года условно после того, как подельник выбросил в окно сейф с кокаином.