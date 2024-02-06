В воскресенье, 11 февраля, в парке «Загородный» состоится праздник традиционных забав и русских блюд «День кислых щей».

В воскресенье, 11 февраля, в парке «Загородный» состоится праздник традиционных забав и русских блюд «День кислых щей». Об этом рассказала администрации Владимира.Мероприятие приурочено к 1000-летию Суздаля. Гостей праздника ждут русские народные игры и развлечения. Участники смогут узнать рецепты суздальских хозяек, отведать медовухи, спеть и сплясать. Будут работать ярмарка и тематическая фотозона.«Главным сюрпризом для всех станут выступления фольклорных коллективов города Владимира и творческих гостей из города Суздаля», - говорится в сообщении пресс-службы мэрии.«День кислых щей» стартует в 12.00.