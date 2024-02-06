Глава Владимира Дмитрий Наумов провёл приём граждан.

Глава Владимира Дмитрий Наумов провёл приём граждан. Об этом 6 февраля рассказала городской администрации.Владимирцев волновали бытовые проблемы. Так, одна посетительница попросила градоначальника помочь получить компенсацию ущерба, причинённого её жилищу в результате пролития. Второй гражданин обратился с вопросом предоставления земельного участка для погребения.«Все заявители в установленные сроки получат письменные ответы на свои вопросы», - говорится в сообщении пресс-службы мэрии.