Жительницу Гусь-Хрустального подозревают в покушении на дачу взятки. Женщина решила откупиться от лишения водительских прав после того, как сотрудники ДПС заметили ее за рулем в нетрезвом

Жительницу Гусь-Хрустального подозревают в покушении на дачу взятки. Женщина решила откупиться от лишения водительских прав после того, как сотрудники ДПС заметили ее за рулем в нетрезвом виде, сообщили в региональном Следственном комитете. По версии следствия, ночью, 4 февраля, патруль ДПС остановил автомобиль подозреваемой. Чтобы инспекторы не составляли документы о нарушении, женщина решила им заплатить. Она