Жителя Владимирской области и двоих приезжих из Азербайджана обвиняют в нелегальном производстве...

Жителя Владимирской области и двоих приезжих из Азербайджана обвиняют в нелегальном производстве сигарет.Установлено, что мужчины в нежилом помещении в п. Нагорный установили оборудование для незаконного производства немаркированных табачных изделий. А один из обвиняемых привлёк к работе своих знакомых - граждан Республики Азербайджан. Им был оплачен проезд до места незаконного производства, обеспечены необходимые условия для проживания, отдыха и приготовления пищи, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Кроме того, эти граждане не встали на миграционный учет, не имели разрешения на работу и не покинули в установленный срок пределы Российской Федерации.Всего злоумышленники незаконно произвели почти 2 000 пачек сигарет марки «Престиж».Уголовное дело направлено в Петушинский райсуд.Фото: https://www.freepik.com